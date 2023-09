Cristina Ferreira juntou os amigos para uma festa de aniversário ao estilo de Hollywood, na qual todos tiveram que marcar presença vestidos a rigor, com trajes inspirados nas suas personagens preferidas.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora tem partilhado algumas fotografias do evento, entre as quais se encontra uma fotografia do menu e outra dos pratos que foram servidos durante o requintado jantar.

Os convidados puderam começar por saborear tártaro de salmão vermelho, manga e abacaxi, creme de salicornes e crocante Nero di Sepia, ao qual se seguiu um prato de carne: bochecha de novilho estufada em vinho da Madeira, polenta grelhada e molho de alecrim.

Por fim, a sobremesa: cúpula de chocolate branco, romã, e creme de limão.

© Instagram/ Cristina Ferreira

© Instagram/ Cristina Ferreira

De recordar que Cristina Ferreira sopra às velas amanhã, sábado, dia 9 de setembro, data em que celebra o seu 46.º aniversário.

