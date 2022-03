O príncipe Harry e Meghan Markle não irão à cerimónia de homenagem ao príncipe Filipe, adianta o Page Six.

"O duque não irá regressar ao Reino Unido em março, mas espera visitar a avó o mais breve possível", referiu um representante dos duques de Sussex à publicação.

A falta acontece na sequência da batalha judicial do príncipe Harry com a Home Office acerca da sua proteção no Reino Unido.

Ainda no mês passado, recorde-se, Harry declarou que a sua família "estava impossibilitada" de regressar à sua casa porque era demasiado perigoso. O príncipe alega que o governo não o deixa pagar por proteção policial de si, da mulher, Meghan Markle, e dos filhos

