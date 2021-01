Em confinamento com a mulher, Gabriela Sobral, e os dois filhos gémeos, Tomás e Luís, Inês Herédia quis partilhar com os seus seguidores um desabafo onde fala sobre o dias conturbados que tem vivido.

"Queridos pais do meu Insta, o meu dia está a ser absolutamente caótico como o vosso, estamos todos a tomar decisões à pressa, sem conseguir respirar, pensar, gritar. Só para vos dizer e me dizer a mim também o seguinte: Temos tudo controlado, sempre conseguimos gerir e agora não vai ser diferente, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez, um a trabalhar de cada vez, bora", começa por escrever a atriz, que com a sua publicação pretende motivar todos os que a seguem a enfrentarem com mais tranquilidade esta fase.

"Bola para a frente, não é tempo de lamentações, é tempo de ação, em casal, em família. Nao deixar o medo dominar e muito pensamento positivo senão descamba. BORAAAA", termina Herédia na legenda de uma foto dos gémeos.

Ora veja:

