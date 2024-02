Júlio Isidro fez uma publicação na sua página de Facebook para falar da operação a que o amigo e professor António Galopim de Carvalho foi submetido, aos 93 anos.

"Há três dias recebi a seguinte mensagem do meu amigo professor António Galopim de Carvalho. 'Estimados amigos, vou ter de ser submetido a uma cirurgia cardíaca, de algum risco, tendo em conta a minha idade, a caminho dos 93. Tenho estado a perder qualidade de vida a um ritmo acelerado e tenho mesmo de a fazer. Será já amanhã, dia 5. Se tudo correr bem, como espero, voltaremos a encontrar-nos no próximo dia 9.

Preciso de ultrapassar esta barreira, pois tenho projetos em curso, muito trabalho pela frente e sei que ainda sou útil a muita gente. Estou perfeitamente consciente da situação, mas feliz, de bem comigo, com os outros e com o mundo'. Tenho por este senhor uma admiração incomensurável que se manifesta numa amizade eterna. Logo, a hipótese de o ver partir para uma algures eternidade jurássica, provocou-me uma enorme ansiedade", começou por relatar o apresentador.

"A intervenção decorreria no dia 5 e a única coisa que me ocorreu foi responder ao professor: 'Vai ser o primeiro dia do resto a perder de vista da sua vida. Até depois de amanhã. Um abraço'. Na terça feira já estava a ligar ao filho e meu amigo Nuno Galopim. Só queria saber uma coisa: Como é que correu a intervenção? Pois tudo bem, cuidados intensivos numa noite, quarto no dia seguinte, bem humorado e disposto a começar tudo de novo. Confesso que chorei de alegria", partilhou.

"Hoje, fui visitar o meu querido amigo. Que encontro de sorrisos e mãos dadas. Nada de cama, sentado num sofá, olhava a cidade e manifestava-se: 'Já estou cansado de estar aqui... Amanhã vou sair, tenho tanto que fazer'", contou Júlio Isidro.

"'Mas correu tudo bem?', perguntei. Foi só a substituição de uma válvula do coração que funciona assim, assim... e explicou-me todo o funcionamento do novo acessório, culminando: 'Mas eu não percebo nada de medicina'. Não? Até parecia que já formado em cirurgia cardíaca. Despedimo-nos ficando já combinado o lançamento do seu novo livro no 'Inesquecível', na primavera", continuou.

"Recebi uma lição de juventude, alegria de viver e sentido de missão enquanto por cá andamos, de um senhor de 93 anos. O notável geólogo, profundo investigador das nossas origens, o pai dos dinossáurios, alentejano daqueles das planícies a perder de vista, tem um horizonte de vida que está para além da nossa vista. A vida é para nós, aquilo que concebemos dela. Um abraço querido professor", rematou.

