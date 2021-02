Bernardina e Gonçalo foram sancionados, esta quinta-feira, 4 de fevereiro, depois de terem recebido informações do lado de fora da casa mais vigiada do país.

O companheiro de Bernardina, Pedro Miguel Almeida, foi até à casa na Ericeira e gritou para a concorrente, que respondeu a perguntar pelos filhos.

Por sua vez, Gonçalo confessou à colega, mais tarde, que já recebeu um sinal do lado de fora da casa por parte de familiares.

Um atitude que vai contra as regras do 'Big Brother - Duplo Impacto', que não permite receber informações do exterior. Por isso, a produção do programa decidiu que os concorrentes não vão lutar pelo lugar de líder no próximo domingo, 7 de janeiro.

