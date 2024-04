Lucas Buda foi expulso do 'Big Brother Brasil' na madrugada desta quarta-feira, 10 de abril, e poucos minutos depois de sair da casa, no programa 'Bate-Papo BBB', falou sobre o fim do casamento com Camila Moura.

O agora ex-concorrente foi previamente avisado pela produção da decisão da antiga companheira e aos apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama disse: "Na casa as coisas são muito diferentes. Damos muito valor a umas coisas, achamos chatas coisas que achávamos fixes e achamos fixes coisas que achávamos chatas. A casa mexe muito com os nossos sentimentos, sentimos falta de coisas muito importantes".

De seguida, Lucas referiu que espera ter a oportunidade de falar com a ex-mulher. "Não sei como as coisas estão, mas respeito muito o que ela sentiu. Quero que continuemos a vida da melhor forma possível, tanto para mim como para ela", rematou.

Vale lembrar que Camila Moura pediu o divórcio depois da aproximação de Lucas a Pitel, uma outra concorrente do programa. Camila, dada a situação, acabou por se tornar uma figura pública e foi apoiada por vários espectadores do programa durante as últimas semanas.