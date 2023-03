Foi através das stories da sua página de Instagram que Inês Margarida Martins contou que o companheiro, Bruno Lima, foi hospitalizado.

"Hoje de manhã estava no escritório, o Bruno tinha ficado em casa em teletrabalho, eu estava em videochamada com ele e ele sentiu-se mal. Chamei o INEM, vim a voar para casa e, entretanto, fomos para o hospital. Ele tem estado a fazer exames, análises e afins", começou por relatar a ex-participante do 'Casados à Primeira Vista', esta terça-feira, dia 7 de março.

"Vai ter de passar lá a noite porque ele tem mais um exame para fazer amanhã de manhã, e os médicos não lhe podiam dar alta. Já sabemos como está o estado da saúde em Portugal... Não há médicos daquela especialidade durante a noite, portanto, vamos ter que esperar por amanhã", acrescentou, terminando o vídeo a afirmar que "o Bruno está bem".

Entretanto, esta quarta-feira, dia 8 de março, o também ex-participante do 'Casados à Primeira Vista' regressou a casa. "Agradeço as mensagens positivas. Vocês são os melhores", disse numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

