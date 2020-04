Soraia, concorrente escolhida para fazer parte da nova edição do programa 'Big Brother', da TVI, prendeu a atenção de espetadores e comentadores do formato pelo facto de na grande estreia aparentar usar peruca no cabelo.

Perante as suspeitas, uma pequena investigação levou Pedro Crispim, comentador do extra 'Big Brother: Fora D'horas', a falar com o cabeleireiro de Soraia como forma de desvendar o mistério.

Junior Silva confirmou que, apesar de ter um cabelo lindo, Soraia opta quase sempre pela peruca.

Veja na galeria as fotos que provam que a concorrente do 'Big Brother' usa mesmo peruca.

