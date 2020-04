Os 18 concorrentes do novo 'Big Brother Zoom' deram que falar logo na estreia do formato, seja pelas histórias de vida marcantes, pelas personalidades vincadas ou até pelas frases polémicas.

Nas redes sociais, por exemplo, há dois dos participantes que são agora notícia pelo facto de terem já participado noutros reality shows. Falamos de Edmar e Jessica.

Apesar de os pais serem de Mirandela, Edmar vive em Londres e é lá que tem agora as suas raízes. Antes de resolver entrar no 'BB Portugal', o jovem participou em ‘Magaluf Weekender’ - um formato onde vários jovens vão para a ilha de Maiorca para viverem a noite espanhola.

Já Jessica, emigrante na Suíça, tentou a sua sorte no 'Uomini e Donne'. Em busca do amor, a concorrente do novo 'BB' quis participar no dating show Italiano para num encontro filmado encontrar a sua cara-metade.

