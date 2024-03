Catarina Ribeiro entrou no 'Big Brother' para vencer, mas a verdade é que a jovem, de 23 anos, nasceu no centro de muita competitividade.

O Fama ao Minuto apurou que Catarina é filha de Miguel Ribeiro, presidente Associação Académica de Coimbra, clube que atua na Liga 3.

A concorrente tem uma relação muito próxima com o pai, tendo estado ao seu lado no momento em que se soube que Miguel Ribeiro era o novo presidente do emblema preto e branco, em junho de 2022.

No seu perfil no site oficial do 'Big Brother', pode ler-se que Catarina "cresceu num ambiente privilegiado" e que só durante o período em que fez Erasmus "aprendeu a desenrascar-se sozinha".

"Imagina-se a viver em Lisboa ou no Porto, porque Coimbra é pequena demais para as suas ambições. Afirma ter opiniões vincadas sobre muita coisa e dificilmente cede. Não gosta de discutir, mas, se for preciso, sobe o tom de voz sem perder a compostura", diz ainda o perfil da participante. Veja aqui.

