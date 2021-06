João Mendonza, único concorrente do programa da TVI 'All Together Now' a atingir os 100 pontos, fez um comunicado na sua conta de Instagram a comentar as mais recentes notícias a seu respeito, na sequência de um comentário mordaz que deixou numa publicação de Cristina Ferreira, apresentadora do formato.

"O mundo do espetáculo é hoje um negócio extremamente competitivo no nosso país, tal como, o mundo da televisão. Quando aceitei participar neste programa estava ciente dos riscos da mesma maneira que estava de algumas (eventuais) vantagens", começa por dizer.

No entanto, eis que não consegue deixar de lado os seus argumentos: "Não posso compactuar com a falta de igualdade e tratamento entre concorrentes, onde não nos dão a mesma hipótese de mostrar o nosso trabalho, pois é exatamente disso que a nossa arte vive, de exposição".

"Não podemos ser apenas 'matéria-prima' de consumo imediato, usados e deitados fora em 5 minutos de fama. Temos o direito de ter espaço no mesmo canal que precisou de nós para animar os seus espectadores naquela noite. Se somos 'bons' no domingo não podemos sê-lo no resto dos dias da semana? Pergunto também porque é que esta versão portuguesa do programa não seguiu as regras do 'franchise', onde o concorrente que atinge os 100 pontos, é automaticamente promovido à final?", questiona.

"Sabendo os espectadores o trabalho que desenvolvi neste concurso, continuo sem entender a falta de convites para os conteúdos do canal, onde nunca tive sequer a oportunidade de cantar. Faço de novo a pergunta, 'os 100 pontos não chegam?'...", termina.

Leia Também: "Longe de mim ser a Amália. Não sou, não quero. Sou a Raquel Maria"