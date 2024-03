Leo Middea garantiu um lugar na final do Festival da Canção RTP, que se realiza já no próximo dia 9 de março, mas a escolha deixou algumas pessoas desagradadas. Algumas dessas opiniões, no entanto, estão a ser manifestadas em forma de comentários xenófobos.

O jovem cantor brasileiro denunciou algumas das mensagens que tem recebido nos últimos dias, nas quais é sublinhada a sua nacionalidade, e aproveitou para se pronunciar sobre estes ataques.

"Desde sábado os discursos de ódio têm aumentado muito. Saibam que isso só me gera mais força, porque batalhei muito para chegar. Eu amo Portugal e tem pessoas incríveis que me apoiam desde o dia em que cheguei aqui há sete anos, e não é à toa que um dos meus principais públicos atualmente são portugueses", escreve Leo no início deste texto.

"De janeiro a março desse ano já foram 17 shows em cinco países onde o público variava entre brasileiros, portugueses, alemães, holandeses, belgas, ingleses, espanhóis, italianos. E foi bonito ver todas essas nacionalidades cantando as praias e os bairros desse país (como as canções: 'Banho de Mar', 'Freguesia de Arroios' e 'Bairro da Graça'). Eles sabem que o céu de Lisboa é bonito demais. Cantar Portugal para o mundo é bonito, como também canto o Brasil para o mundo com toda a mistura de ritmos que existem dentro do meu próprio país", acrescentou depois o cantor.

Por fim, Leo disse: "Celebrar a diferença é lindo! E o amor pela música é maior que qualquer ataque. O multiculturalismo é de uma beleza sem tamanho e o intercâmbio entre ritmos e sotaques é valioso. Que a gente possa, cada vez mais, poder compartilhar música pelo mundo, com todas as suas singularidades, com um grande abraço e sem preconceitos".

Leia abaixo o texto completo e veja algumas dessas mensagens xenófobas.