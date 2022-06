Saiba todos os pormenores do look usado pela esposa do príncipe William no espetáculo Party at the Palace.

Kate Middleton foi uma das presenças mais notadas no terceiro dia das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. A duquesa de Cambridge assistiu ao concerto Party at the Palace, no palácio de Buckingham, ao lado do marido, o príncipe William, e dos filhos mais velhos: George e Charlotte. Para a ocasião, Kate elegeu um elegantíssimo vestido branco da marca Self-Portrait. A peça, que combina na parte superior um blazer branco com cinto e na parte inferior uma saia plissada, ainda está disponível para venda no site da marca. São precisos 466,00, preço do artigo, para quem sonha conseguir um look igual ao da duquesa, mas o melhor é ser rápido nas compras já que quase tudo o que Kate usa acaba por esgotar. Leia Também: Pippa Middleton grávida do terceiro filho. Novidade é revelada no Jubileu Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram