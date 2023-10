Um tiroteio levou ao fim antecipado do concerto da dupla sertaneja Maiara e Maraisa no município brasileiro de Palmas, durante as comemorações dos 35 anos do Estado de Tocantins.

O incidente aconteceu já de madrugada e resultou num morto, um jovem de apenas 17 anos, bem como vários feridos, conta o portal do jornalista Leo Dias.

Maiara e Maraisa já se pronunciaram sobre o que aconteceu. "É muito triste presenciar cenas como esta. É um risco para quem está a trabalhar, como nós e a nossa equipa e, principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertirem e que ficaram tão vulneráveis", notaram, citadas pelo portal supra mencionado.

As cantoras fora prontamente retiradas do palco quando o tiroteio começou.

Sabe-se que, para além da pessoa que morreu, outras três foram igualmente baleadas.

Importa lembrar que as gémeas Maiara e Maraisa atuaram em Portugal no passado mês de Fevereiro, com vista à gravação de um DVD que foi lançado precisamente por estes dias.

