Depois da imprensa internacional ter avançado com a informação sobre o cancelamento da digressão mundial de Justin Bieber, foi emitido, entretanto, um comunicado que o confirma.

O cantor viu-se obrigado a adiar os espetáculos marcados até ao dia 25 de março de 2023, o que inclui o concerto em Portugal, que iria realizar-se no dia 21 de janeiro na Altice Arena, em Lisboa.

A promotora portuguesa Ritmos e Blues indicou ao Fama ao Minuto que os bilhetes são válidos para a nova data que está por marcar e partilhou também o comunicado nas redes sociais. "Justin Bieber adiou a sua tournée europeia. Aguardamos nova data", acrescentaram.

De recordar que no passado mês de setembro o artista cancelou alguns concertos depois de ter atuado no Rock in Rio, no Brasil. A razão prende-se a problemas de saúde. "Preciso de fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, vou fazer uma pausa nas digressões por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar", disse na altura.

Pouco tempo depois, foi anunciado que Bieber tinha voltado a suspender a digressão mundial, com passagem por Portugal, devido à paralisia facial.

Agora é oficial o adiamento do concerto em Portugal e aguarda-se nova data para a realização do mesmo.