Bárbara Bandeira ia em 2020 concretizar um dos seus maiores desejos: dar um concerto no Coliseu de Lisboa. Um sonho que se viu obrigada a adiar devido à pandemia de Covid-19.

O espetáculo foi remarcado, mas o agravar da situação pandémica em Portugal levou a um novo adiamento e a que o concerto de Bárbara Bandeira fosse remarcado pela terceira vez, tendo assim a sua terceira data.

"Dizem que à terceira é de vez... Todos temos noção da gravidade do que se está a passar no nosso país e no mundo e por muitas saudades que eu tenha de voltar ao palco, continuo a querer que este dia seja uma celebração, sem limitações nem medo de vos abraçar", escreve a jovem cantora ao anunciar nas suas redes sociais que os fãs vão ter de esperar até ao dia 6 de novembro para a verem atuar.

Leia Também: "Que voz incrível". Bárbara Bandeira impressiona fãs a cantar ao piano