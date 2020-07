Conan Osíris regressou ao Instagram após dois meses de ausência, numa casa de banho, irreconhecível, vestido de branco e de bege, com uma máscara de renda a esconder-lhe a cara. A última publicação do cantor e compositor que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2019 com o polémico êxito "Telemóveis" tinha sido feita a 15 de maio. "Portem-se bem que o pai já vem", escreveu na legenda das duas fotografias que partilhou, identificando os autores das peças mais emblemáticas da indumentária.

Tiago Miranda, nome de registo de Conan Osíris, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, nasceu em Lisboa, em 1989. O artista, que também é produtor discográfico, viveu no bairro de Santa Maria dos Olivais antes de se mudar para o Cacém, nos subúrbios da capital. Em 2018, após o sucesso do disco "Adoro bolos", o cantor de "Amália" deixou o trabalho numa sex shop para se dedicar à música. "Baza agora", uma colaboração com o cantor moçambicano Messias Maricoa, é o seu mais recente single.