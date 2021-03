Como tinha anunciado, Cristina Ferreira esteve em direto na TVI esta segunda-feira, logo após o 'Jornal das 8', para uma "revelação ao país".

A estação está a preparar uma nova novela, como já tinha sido falado nos últimos tempos na imprensa, mas só agora é que o canal anunciou oficialmente a nova aposta.

Como indicou a diretora de entretenimento e ficção da estação, 'Festa é Festa' é o nome deste novo projeto que conta com Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Vítor Norte, Pedro Alves, Ana Brito, Marta Andrino, Inês Herédia, Manuel Marques, Sílvia Rizzo e muitos outros artistas.

"Fazem parte do elenco rostos da sua TVI, mas também atores que se juntam a um projeto de comédia que vai fazer furor", disse Cristina.

Uma das surpresas da noite foi José Carlos Pereira, que também se vai juntar ao elenco. "Estou muito entusiasmado com este projeto, acho que vai ser uma grande festa", afirmou o ator e médico. Recorde-se que o artista esteve pela última vez no ar na SIC, em 'Golpe de Sorte'.

"Vai celebrar as festas que não aconteceram no último ano. Vai também animar as noites das famílias portuguesas. Junta um elenco extraordinário com nomes consagrados, com jovens talentos", continuou Cristina Ferreira. E nesse momento apareceu em estúdio a filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, de 18 anos.

Recorde-se que a integração da jovem Francisca na nova novela da TVI já deu muito que falar, polémica que levou o canal a emitir um comunicado.

De referir ainda que 'Festa é Festa' vai ainda contar com Ângelo Girão, jogador de hóquei em patins que joga pelo Sporting. "Uma novela que vai cruzar a realidade com a ficção", realçou Cristina.

Leia Também: SIC venceu TVI no dia em que Cristina Ferreira regressou à apresentação