O cantor Jessé Sousa, "oriundo do nordeste brasileiro" e representado até então pela agência New Layjan, com sede em Vila Nova de Gaia, foi afastado pela empresa.

Num comunicado partilhado no Facebook, a agência refere os motivos apontados.

“Face a alguns comportamentos que consideramos inaceitáveis e que não vão ao encontro da filosofia da direção da New Layjan, comunicamos que o cantor Jessé Sousa, a partir da data de hoje, 7 de maio de 2025, não faz parte desta agência“.

A decisão foi comunicada ao próprio durante uma "reunião presencial", refere ainda a empresa.

© Facebook - NewLayjan - Talent management

