O programa desta quinta-feira, dia 18, do 'Dois às 10' ficou marcado pelo testemunho de Marta, uma mulher que aos 20 anos foi diagnosticada com esclerose múltipla e que vê a sua vida cada vez mais condicionada pela doença.

Comovido com a história, Cláudio Ramos não conseguiu ficar indiferente e ofereceu ajuda à convidada, que necessita de realizar obras em casa para melhorar a sua qualidade de vida.

"Se me permite, isto não estava combinado com ninguém, nem falei com a Maria [Botelho Moniz], pago-lhe esses equipamentos", afirmou.

Visivelmente emocionado, o anfitrião do programa acrescentou: "Sinto-me muito privilegiado por ter uma filha com muita saúde e poder fazer este programa".

