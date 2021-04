É já esta quinta-feira, dia 29, que se completam dez anos desde que Kate Middleton e o príncipe William subiram ao altar numa cerimónia digna de um conto de fadas que tomou lugar na Abadia de Westminster, em Londres. E na véspera da grande data, os planos para a comemoração permanecem uma incógnita.

Nota a revista Hello que os duques de Cambridge não têm nenhuma tradição para o aniversário de casamento, tendo já passado a data de diversas formas. O ano passado, por exemplo, a duquesa esteve a cumprir deveres oficiais ao participar numa reunião virtual focada no apoio a grávidas.

Este ano, ainda que o Reino Unido continue a não medir esforços nas medidas de combate à Covid-19, o plano de desconfinamento já permite a ida a restaurantes, pelo que esta poderá ser uma das oportunidades dos duques desfrutarem de um momento a dois.

No entanto, devido à fase de luto que a família real britânica acabou de enfrentar com a morte do marido da rainha Isabel II, príncipe Filipe, os duques de Cambridge podem optar por comemorar a data junto dos filhos - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de três.

