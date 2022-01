Elma Aveiro aceitou responder a algumas questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram e acabou surpreendida com as muitas declarações de amor que recebeu.

"Não sabia que era tão cobiçada", brincou a irmã de Cristiano Ronaldo, que diz não estar disponível para encontrar um novo amor.

Entre as questões dos internautas destacaram-se ainda aquelas que se referiam às constantes críticas de que Elma é alvo.

"Como é que consegues ignorar tanta gente má?", quis saber uma seguidora. "Fácil, essa gente é mal amada, mal resolvida e triste. No fundo até tenho pena, porque a nossa luz incomoda quem está na escuridão. Simples", reagiu a irmã de CR7, que assegura não se importar com os comentários negativos.

Leia Também: Dolores e Elma Aveiro organizam evento solidário para ajudar crianças