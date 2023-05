Carolina Pinto, companheira de Marco Costa, esteve a responder a várias perguntas sobre a maternidade, uma vez que foi mãe, recentemente, da pequena Maria Emília, fruto da relação com o conhecido pasteleiro.

Uma das questões que se destacou, foi a seguinte: "Como ficam as relações sexuais com bebés? Por cá, bebé de dois meses, mãe de primeira viagem... não está fácil".

Carolina esclareceu: "Para ser sincera, iguais ou melhores até. Tem tudo a ver também com a forma como nos sentimos. Acho que é um processo. Comunicação é o primeiro passo. E é muito importante".

Mãe do pequeno Vicente, fruto de um anterior relacionamento, Carolina ainda explicou com gere a questão das férias com os dois filhos. "Quando vais de "férias" só com o Marco e a Emília, não é agridoce não teres o Vicente?", perguntou-se ainda.

"Não vou de férias sem o Vicente. Tiro uns dias durante a semana quando dá. O Vi anda no primeiro ano, não pode faltar à escolinha e estava na semana do pai. Faço essa gestão emocional muito bem. Embora me custe não estar com ele nesses momento de lazer, faz parte", sublinha.

