"Feliz Dia da Mãe para todas as mães! Mas hoje em especial, feliz Dia da Mãe a ti, meu amor Carolina Pinto". Foi com estas palavras que Marco Costa começou a publicação que fez na sua página de Instagram logo pela manhã deste domingo, dia 7 de maio.

O famoso pasteleiro fez questão de dedicar uma mensagem à noiva, com quem tem uma filha em comum, a bebé Maria Emília.

"Ensinas-me todos os dias a ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo! E contigo tenho vivido um sonho que é ser pai da bebé mais maravilhosa do mundo, e pai do coração do puto mais incrível", escreveu, referindo-se também ao enteado.

"Por isso e porque quando me apaixonei por ti foi pelo teu jeito de seres mãe, hoje vai para ti este espaço no meu feed! Amo-te, minha super mãe", completou.

