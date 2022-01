Pete Davidson é um comediante de Nova Iorque que ficou conhecido pela sua participação no programa 'Saturday Night Live', onde faz diversas imitações e interpretação de sketchs.

No entanto, o seu nome ficou conhecido por estar associado a romances com algumas das mulheres mais famosas (e desejadas) do planeta. Ariana Grande, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber e Kate Beckinsale são apenas alguns exemplos.

Tendo isto em conta são muitas as pessoas que se questionam como é que Pete consegue conquistar mulheres tão bonitas. Bem, Davidson tem uma teoria, conforme evidencia a imprensa internacional.

"Há uma curiosidade sobre mim, segundo o que os meus amigos me dizem", afirmou no evento 9th Annual Patrice O’Neal Comedy Benefit Concert. "Sou um diamante no lixo. É como se fosse um roubo", brincou Pete, notando que - apesar de não parecer à primeira vista - tem algo muito valioso que o sexo feminino parece gostar.

Recorde-se que Pete Davidson encontra-se atualmente num relacionamento com Kim Kardashian.

