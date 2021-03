Cristina Ferreira encontra-se a desfrutar de uma viagem de sonho ao Dubai, como aliás tem vindo a partilhar nas redes sociais. Ora, foi precisamente neste espaço que a comunicadora revelou um momento que a marcou em particular.

"A Teresa, a guia portuguesa que esteve ontem connosco, antes de dizer adeus só me quis fazer uma pergunta: 'Ó Cristina, como é que consegue viver com tanto ódio?'.

A resposta é simples Teresa: 'Com muito amor'", escreveu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI nas histórias do Instagram.



Também hoje, dia 23 de março, Cristina foi alvo dos mais diversos elogios após ter partilhado uma fotografia me biquíni.

