Yannick Djaló celebrou publicamente o aniversário do filho mais velho, Chrystyan, que acabou de completar 16 anos.

Ao publicar no Instagram uma fotografia em que aparece ao lado do filho, mostrando como o jovem cresceu, o pai 'babado' escreveu: "Parabéns, meu kakáka. Amo-te".

De recordar que Chrystyan está a seguir os passos do pai no mundo do futebol. Yannick Djaló é ainda pai de Lyonce e Lyannii, ambas as meninas são fruto da relação terminada com Luciana Abreu.

Leia Também: "Estou a chorar a escrever isto", diz Jessica Alba em texto para a filha