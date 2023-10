Jennifer Garner surpreendeu ao surgir em público com os dois filhos mais novos no passado fim de semana. Conforme destaca o Page Six, a atriz esteve a dar um passeio por Los Angeles com Seraphina, de 14 anos, e Samuel, de 11.

Seraphina, conforme poderá ver pelas as imagens, surgiu com um visual bastante descontraído, com destaque para as madeixas laranjas no cabelo.

Violet, de 17 anos, a irmã mais velha de Seraphina e Samuel, não foi vista no passeio.

Recorde-se que Garner e o ex-marido, Ben Affleck, tiveram os três filhos antes de se separarem em 2015. O divórcio foi finalizado em 2018.

O ator é agora casado com Jennifer Lopez. O enlace aconteceu em 2022.