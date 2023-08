Millie Bobby Brown tem uma maneira particular de lidar com as redes sociais. A atriz, de 19 anos, falou sobre o assunto numa entrevista com a Women’s Wear Daily.

"Pessoalmente, senti que não estava a acrescentar nada à minha vida. E senti-me bem por não as ter no meu telemóvel", afirmou.

"Senti que podia viver a minha vida com mais confiança, liberdade e saúde mental", acrescentou.

"Senti-me melhor, mas isso não significa que não reconheça o lado bom das redes sociais: tenho uma equipa maravilhosa que censura tudo, por isso consigo proteger-me", notou.

Numa entrevista anterior, Brown já tinha referido que decidiu afastar-se de vez depois da onda de críticas de que foi alvo nas redes sociais, uma vez que iniciou bastante nova a sua carreira na representação.

