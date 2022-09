Esta semana, Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, viu-se envolvido numa polémica depois de uma mulher revelar no TikTok que tinha tido um envolvimento amoroso com o artista durante mais de um ano, apesar deste ser casado.

Entretanto, Adam decidiu esclarecer o assunto, admitindo que teve conversas inapropriadas com a mulher em questão, mas negando qualquer caso.

Behati Prinsloo, mulher de Adam Levine, está, alegadamente “bastante chateada” com toda a situação.

“Ele admitiu que agiu nas costas dela e que foi inapropriado”, referiu uma fonte próxima da modelo à revista People. “Ele admitiu que agiu como um idiota. Ela, ainda assim, continua chateada”, sublinhou.

“Ele está a esforçar-se ao máximo para melhorar as coisas. Ele não quer o divórcio. Está comprometido com a Behati e quer que as coisas funcionem”, completou a referida fonte.

Recorde-se que o casal aguarda a chegada do seu terceiro filho em comum.

Leia Também: Adam Levine e Behati Prinsloo vistos pela primeira vez perante polémica

Leia Também: Adam Levine quebra silêncio sobre alegada traição: "Passei das marcas"