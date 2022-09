Adam Levine já quebrou o silêncio depois de ter sido acusado de ter tido um relacionamento extra-conjugal.

As revelações foram feitas por Sumner Stroh no TikTok, mulher que garantiu ter mantido um caso com o músico dos Maroon 5 durante um ano, apesar deste na altura ser casado com Behati Prinsloo.

“Falhei ao ter falado com outras pessoas, para além da minha mulher, de uma maneira, QUALQUER UMA, mais sugestiva”, referiu em declarações ao TMZ. “Não tive um caso, ainda assim, passei das marcas durante um período da minha vida do qual me arrependo”, garante.

“Em determinadas circunstâncias tornou-se inapropriado. Percebi isso e tomei medidas para o corrigir com a minha família”, garante.

“A minha mulher a minha família são as únicas coisas com que me importo no mundo. Ter sido inocente e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que cometi”, confessa.

“Nunca mais cometerei esse erro novamente. Assumo todas as responsabilidades. Vamos ultrapassar isto e ultrapassá-lo juntos”, completa.

Casados desde 2014, Adam e Behati aguardaram a chegada do seu terceiro filho em comum.

Leia Também: Adam Levine acusado de trair a mulher e querer dar nome da amante à filha