O pequeno Tomás, filho de Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles, completou nove meses, como a mamã 'babada' fez questão de assinalar na sua página de Instagram, este sábado, onde partilhou algumas novas imagens do bebé.

"Como assim nove meses deste amor? Estou a precisar de carregar num botão que faça o tempo parar", começou por escrever na legenda das fotografias do menino que rapidamente captaram a atenção de muitos seguidores.

"A esta hora há nove meses já estávamos inundados de amor e já não me lembro do que era a nossa vida sem ele. Pronto, lembro-me que dormia mais um bocadinho. Só assim um nico de nada mais de horas de sono", acrescentou de seguida, recordando o nascimento do filho.

