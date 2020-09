Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles subiram ao altar e trocaram as alianças há precisamente quatro anos, como a apresentadora acaba de recorda na sua página de Instagram.

A atriz e apresentadora lembrou esta data especial ao partilhar uma fotografia captada no dia do casamento, data que é agora festejada a três, uma vez que ambos deram as boas-vindas ao pequeno Tomás no início do ano.

"Quatro anos deste dia bonito. E hoje na alegria de festejarmos a três. Obrigada meu amor", escreveu na rede social.

