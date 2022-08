"Há sempre um ou outro comentário que não me diz muito porque me estou completamente a borrifar". Foram estas as palavras de Ana Barbosa ao reagir a mensagens de "ódio" que tem recebido nas redes sociais.

Junto de um vídeo que foi publicado nas stories da sua página de Instagram, a vencedora do 'Big Brother' escreveu que tem recebido "comentários a desejar a morte".

“Afinal de contas não vamos todos parar ao mesmo sítio? Para quê tanto ódio? As pessoas não precisam de gostar todos do azul mas não é preciso insultar! Só isso! Pensem que essas pessoas têm famílias. Neste caso pessoas que precisam de estar bem para passar por fases menos boas… neste caso a minha mãe", completou.

De recordar que a mãe de Ana Barbosa está a lutar contra um cancro.

Desabafo que chega depois de Ana Barbosa ter agradecido também o apoio que recebeu depois de ter falado abertamente sobre o facto de estar prestes a fazer uma abdominoplastia.

