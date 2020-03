Muitas das pessoas identificaram-se com as palavras do artista.

O coronavírus é o assunto do momento. A epidemia está a espalhar-se pela Europa e, recentemente, chegou a Portugal, tendo deixado as autoridades em alerta. Contudo, a gestão que se está a fazer da situação não é do agrado de toda gente. Neste sentido foram muitas as pessoas que se reviram num comentário do artista David Antunes. "Esta coisa de fechar escolas, cancelar eventos e colocar a malta em casa de quarentena enquanto se deixam entrar pessoas sem controlo nos aeroportos faz-me lembrar a minha avó Nazaré, que quando saía para ir ao café, fechava as portas a sete chaves por causa dos ladrões, mas deixava as janelas abertas para entrar o ar". Concorda com estas palavras? Leia Também: Sobe para 41 o número de casos por em Portugal Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.