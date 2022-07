Katherine Ryan anunciou que está grávida de seu terceiro filho. A novidade chega um mês depois do seu filho Fred ter celebrado um ano de vida.

A comediante, de 39 anos, revelou estar novamente grávida no último episódio do seu podcast, 'Katherine Ryan: Telling Everybody Everything'.

Katherine já tem dois filhos: Fred, de um ano, fruto do casamento com Bobby Kootstra, e Violet, de 12, resultado de um relacionamento anterior.

