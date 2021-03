"Hoje comecei a minha manhã arruinada com o vídeo da Carolina Deslandes e do Manel [Manuel Duarte] a cantar", foi desta forma que Jessica Athayde deu os bons-dias aos seguidores nas stories da sua página de Instagram.

A atriz não ficou indiferente ao vídeo da cantora com o ex-concorrente do 'The Voice Kids', que se despediu do programa na primeira gala, no último domingo.

Nas imagens a que Athayde se refere é possível ver Deslandes e Manuel Duarte a cantar o tema 'idontwannabeyouanymore', de Billie Eilish. Veja aqui.

"Tenho sempre alguma dificuldade com esta coisa da competição com miúdos tão novos, e têm tanto tempo para levar com a rejeição que é preciso ter muito cuidado e serem muito bem acompanhados, que acredito que são. No entanto, tem sido espetacular ver estes miúdos tão talentosos todos os domingos", acrescentou de seguida Athayde.

"Não estou a criticar ninguém, não estou a dizer mal do programa, muito pelo contrário, sou fã, vejo o 'The Voice' e o 'The Voice Kids, e vejo crianças super talentosas. Mas, dito isto, comecei o dia com o vídeo da Carolina que é tão bonito", concluiu.

