Augusto Canário e a família estão de luto. Morreu a mãe do cantor popular português, Maria da Conceição.

A notícia foi confirmada nas redes sociais de Augusto, onde partilhou uma emotiva mensagem de homenagem.

"Eu, os meus irmãos, Manuel Joaquim e José Carlos, e respetivas famílias, informamos que nossa mãe, Maria da Conceição - Tia São da Martinha - partiu esta madrugada. Em paz e na tranquilidade do seu lar, deu o último suspiro, deixando-nos em profunda tristeza, mas com a certeza de que tudo fizemos pelo seu bem, enquanto nossa querida mãe, sogra, avó e bisavó", disse, acrescentando às suas palavras uma fotografia da mãe.

O músico quis ainda informar familiares e amigos sobre os detalhes referentes às cerimónias fúnebres: "Estará em câmara ardente, a partir das 17h00 de hoje, na Capela do Senhor dos Aflitos, em Vila Nova de Anha (centro da Vila). O seu funeral, com missa de corpo presente, terá lugar na Igreja Matriz de Vila Nova de Anha, no dia 15 de Fevereiro, pelas 10h30".

Por fim, Augusto Canário agradeceu "a todos pelas manifestações de carinho e de pesar".

