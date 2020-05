Esta sexta-feira, dia 8, Blaya partilhou com os seus fãs no Instagram uma experiência que fez com um programa de edição de imagens: o Facetune. Os resultados foram descritos pela artista através de uma engraçada legenda de duas imagens, nas quais mostra o antes e o depois.

"Ora bem! Primeiro ia ficando sem nariz. Há ali uma função que te esbaça tanto a pele que ficas um boneco de cera (tenham cuidado porque se metem demais a 'vossa cara' desaparece)", nota.

"Isto bem usado até dá para tirar as marquinhas pequeninas. Pessoal eu até mudei a cor 'dosjolhos'! Apesar de ter bastantes marcas acho que prefiro a cara normal mesmo. Não vou dizer que não vou usar em algumas fotos (nunca se sabe) mas gosto da minha cena normal mesmo", completa.

Ora veja:

