Fanny Rodrigues esteve esta quinta-feira no programa 'Goucha', tendo as suas declarações dado origem a diversas publicações.

No Facebook oficial da TVI foi partilhada uma publicação com o título: "Fanny sobre perda de peso: Fiz batota, fui à faca".

A publicação em questão motivou diversas reações, entre as quais um comentário que mereceu especial atenção da parte de Fernando Alvim.

"Não tenho nada contra a mossa mas a voz dela é irritante então prefiro não a ver", atirou uma internauta, que mereceu resposta por parte do humorista. "A moça faz mossa em muita gente", brincou Alvim, saindo em defesa de Fanny e brincando com o erro ortográfico visível no comentário.

