Kelly Rowland continua muito ativa e não deixa os treinos de lado, mesmo estando já nos nove meses de gravidez.

Esta quarta-feira, já com uma enorme barriga de grávida, a cantora gravou o seu treino orientado pela personal trainer Rebecca Broxterman e partilhou o mesmo com os seguidores da sua página de Instagram.

O momento foi destacado nas stories da rede social, imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que a artista está à espera do segundo filho, fruto do casamento com Tim Weatherspoon. Ambos já são pais do pequeno Titan Jewell Weatherspoon, de seis anos.

