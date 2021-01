Sónia Araújo partilhou esta terça-feira com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde revela que a sua família vai voltar a aumentar. Mel, uma das cadelinhas de estimação da apresentadora, está prenha.

"Ainda não vos tinha contado... a minha cadela Mel está grávida. Cachorinhos a caminho", anunciou o rosto da RTP ao partilhar com os seus seguidores um vídeo do momento em que a sua 'cãopanheira' faz uma ecografia no veterinário.

