Liliana Aguiar mantém-se em isolamento em casa após ter testado positivo à Covid-19. Ainda este sábado, a figura pública partilhou uma fotografia na sua página de Instagram onde fala sobre estes dias em quarentena.

"Bom dia. Vim apanhar vitamina D na varanda e mostrar o meu pijama de 1970... Sim, porque já não me lembrava de vestir um pijaminha destes há anos. Digam lá se não estou com um ar amoroso? A Covid-19 fez com que eu quisesse vasculhar as minhas gavetas, porque estes arrepios de frio são do pior. Força para quem está isolado com este vírus", escreveu.

Mas não ficou por aqui e nas stories revelou que está quase a chegar uma boa novidade no que à sua vida diz respeito. "Recebi uma boa notícia... Agora só aguardo terminar o isolamento e vocês vão saber", disse, sem adiantar mais detalhes sobre o que está a chegar.

© Instagram_lilianaaguiarsemsalto

