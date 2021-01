"Faltam dois meses para o Altice Arena", começou por destacar Diogo Piçarra na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram.

Um espetáculo há muito aguardado mas que ainda é incerto, devido ao agravamento da pandemia em Portugal.

"Fica um sabor amargo, pois a cada dia que passa, parece cada vez mais distante o fim disto tudo. Ainda há a incerteza, e todos os dias me perguntam se o concerto vai mesmo acontecer. E neste momento, a minha melhor resposta é 'um dia de cada vez'", disse aos fãs, esta quarta-feira.

"Daqui a um mês veremos como está a situação atual, e se não tivermos reunidas todas as condições de segurança, eu serei o primeiro a chegar-me à frente e adiar ou até mesmo cancelar", explicou de seguida.

Mas não ficou por aqui e escreveu ainda: "A culpa não é do vírus, a culpa é nossa. Não sabemos unir-nos, sermos altruístas, pensarmos no próximo em função da sociedade. Cada vez mais concentrados no nosso 'Eu. Eu. Eu.' e seguimos assim, todos os dias, cada um no seu barquinho de borracha, onde acabamos por perder o norte e, infelizmente, alguns por se afundar".

Antes de terminar, o cantor prometeu dar notícias em breve. "Muita força a todos os que lutam por nós, e 'um dia de cada vez'", concluiu.

