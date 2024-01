As cirurgias do rei e da princesa de Gales, que contará com o apoio do marido na recuperação, obrigam à ausência das três principais figuras da monarquia britânica. Saiba os nomes dos que deverão 'dar um passo em frente'.

A cirurgia abdominal da princesa de Gales - que a obrigará a ficar internada entre dez e catorze dias, durante os quais estará acompanhada pelo marido, o príncipe William - e a intervenção a que o rei Carlos III será submetido na próxima semana para tratar um problema de próstata aumentada, deixará a monarquia britânica reduzida durante vários dias, perdendo temporariamente as suas três principais figuras atualmente: O rei e os príncipes herdeiros. A intervenção cirúrgica e posterior recuperação obrigou Kate a suspender a sua agenda até à Páscoa e William também não terá eventos oficiais durante as quase duas semanas que dura o internamento da princesa. Por seu turno, o tratamento do rei Carlos exigirá que ele permaneça hospitalizado por uma noite e as suas atividades oficiais serão suspensas enquanto durar a recuperação, que se prevê que seja breve. Desta forma, levanta-se a questão sobre quem serão as 'figuras de destaque' da realeza britânica durante este período. Com o afastamento de Harry e Meghan e sem o príncipe André, que deixou a vida pública depois de ter sido implicado no 'Caso Epstein', a Casa Real terá que contar com outros membros que não costumam ter tanto protagonismo, mas que continuam a trabalhar para a Coroa: os outros dois irmãos do rei, a princesa Ana e o príncipe Eduardo. Sophie, príncipe Eduardo e princesa Ana© Getty Images Assim, a Princesa Real, que se mostrou desde o início um grande apoio para o irmão, assim como o foi para a mãe, Isabel II, e os duques de Edimburgo, o príncipe Eduardo e a duquesa Sophie, poderão ter que substituir o rei e, especialmente, a princesa de Gales, assumindo alguns compromissos oficiais.