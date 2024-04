Margarida Corceiro tem o hábito de, no final de cada mês, partilhar fotografias sobre o que aconteceu durante esses dias. Foi isso mesmo que voltou a fazer este domingo, dia 31 de março.

A atriz partilhou 10 fotografias sobre o que fez nas últimas semanas, com destaque para os encontros com amigas e a presença no MotoGP Portugal 2025. A nível profissional, realçou o início de um novo projeto profissional.

Importa lembrar que, muito em breve, Margarida inicia as gravações da série espanhola 'Citas Barcelona', da Prime Video, para a qual aceitou mudar o visual.

Veja na galeria as fotografias publicadas por Margarida Corceiro.

Leia Também: Margarida Corceiro muda de visual para novo projeto. Veja as imagens