Depois de assumir publicamente que é amigo de Joana, concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', com quem até já chegou a ter um romance, Diogo Carmona usou esta segunda-feira as suas redes sociais para manifestar publicamente a sua polémica opinião sobre o programa.

"Resumindo, não vejam 'Big Brother'. Estudos científicos revelam que a mínima exposição ao programa desnivela o vosso quociente de inteligência deixando-vos tão sábios como um burro", escreve o jovem ator.

Será que a sua opinião está relacionada com a participação de Joana?

