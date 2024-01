Depois de ter sido revelado que Colman Domingo está nomeado aos Óscares, pelo trabalho em 'Rustin', o ator prepara-se para mais um grande desafio.

De com a revista People, a Lionsgate e a Universal Pictures International revelaram esta quinta-feira que o ator vai dar vida ao pai de Michael Jackson, Joe Jackson, no próximo filme dedicado ao falecido cantor, 'Michael'.

O lançamento do filme está previsto para o dia 18 de abril de 2022 e contará ainda com o sobrinho do artista, Jaafar Jackson, no elenco.

