Mãe e filha gravaram-se a dançar uma versão do tema 'Get Up', de Ciara.

North West tem partilhado vários conteúdos no TikTok e voltou a destacar um novo vídeo em que aparece na companhia da mãe, Kim Kardashian. Esta terça-feira, foi publicado um vídeo onde mãe e filha surgem a dançar uma versão do tema 'Get Up', de Ciara, de 2006. "As coisas que a North me obriga a fazer", escreveu Kim na legenda das imagens que pode ver na galeria. Leia Também: North e Saint West conseguem primeiros papéis... em filme de animação