Coco Rocha deu as boas-vindas ao terceiro filho, fruto do casamento com James Conran. Uma notícia que a mãe 'babada' fez questão de partilhar no Instagram, esta quarta-feira.

A modelo, de 32 anos, publicou uma fotografia onde aparece com a filha recém-nascida, Iley Ryn, ao colo e escreveu: “Eu e o meu marido, James Conran, estamos muito gratos por ter tido um parto seguro e finalmente trazer o bebé, Iley Ryn, para junto da irmã mais velha, Ioni James Conran, e do irmão mais velho, Iver Eames Conran".

Uma partilha onde identificou as páginas de Instagram dos filhos, mostrando que até a bebé recém-nascida já tem uma conta na rede social.

"Foi amor à primeira vista para todos", acrescentou, destacando o quanto a família está feliz e radiante nesta nova fase.

Entretanto, publicou uma outra imagem que marca a chegada a casa depois do nascimento da bebé.

